مدة الفيديو 55 minutes 49 seconds 55:49

الحصاد (2022/12/25)

تابع محمد كريشان في الحصاد (2022/12/25) المواضيع التالية: – بوتين يبدي استعداده للتفاوض على ما سمّاها الحلول المقبولة من الجميع. – الصين تجري مناورات بحرية وجوية قرب جزيرة تايوان.