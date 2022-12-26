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الجزيرة ترصد حصاد عام من حرب روسيا على أوكرانيا

مرت على ما تطلق عليه روسيا “عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا” بمحطات كثيرة هذا العام، وتأرجح أداء الجيش الروسي خلالها بين التراجع والتقدم. فما هذه المحطات؟