مدة الفيديو 01 minutes 14 seconds

قصف وتدمير أحياء باخموت في دونيتسك

ما تزال العمليات العسكرية مستمرة في مدينة باخموت بين القوات الروسية والأوكرانية. وقال مراسل الجزيرة إن أحياءً كثيرة تعرضت لدمار كبير نتيجة القصف المتبادل بين الجانبين.
25/12/2022