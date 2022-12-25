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قصف وتدمير أحياء باخموت في دونيتسك

ما تزال العمليات العسكرية مستمرة في مدينة باخموت بين القوات الروسية والأوكرانية. وقال مراسل الجزيرة إن أحياءً كثيرة تعرضت لدمار كبير نتيجة القصف المتبادل بين الجانبين.