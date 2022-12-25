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اعتراض على مقتل أكراد.. مواجهات بين الجالية الكردية والشرطة الفرنسية

غضب شديد أشعل مواجهات عنيفة وسط باريس بين محتجين من الجالية الكردية والشرطة، إذ يتهم هؤلاء المحتجون السلطات بالتقصير في حمايتهم.