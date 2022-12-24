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شاهد – صور تظهر لحظة دخول منفذ هجوم باريس صالون الحلاقة وإطلاق النار

شاهد – صور تظهر لحظة دخول منفذ هجوم باريس صالون الحلاقة وإطلاق النار
24/12/2022