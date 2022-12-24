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الجزيرة ترصد زحف الصحراء على أراضٍ في السودان

تشهد الولاية الشمالية في السودان موجة تصحر، تهدد حياة السكان، وتقلص المساحات الصالحة للزراعة. وقد أُجبر كثير من أهالي المنطقة على مغادرتها. فما القصة؟
24/12/2022