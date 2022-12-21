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خاص للجزيرة – حديث وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري

خاص للجزيرة – حديث وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري
21/12/2022