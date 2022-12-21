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الأبقار.. كيف تتسبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري؟

وفقا لخبراء أميركيين، تفرز أجساد الماشية -وخاصة الأبقار- غاز الميثان أثناء عملية الهضم، وهو من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.