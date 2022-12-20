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بنك لبنان المركزي يحل إدارتي مصرفي البركة وفيدرال

حل مصرف لبنان المركزي أخيرا إدارتَي مصرفي البركة وفيدرال التجاريين، وعيّن مديرين لهما لعدم قدرتهما على التكيّف مع متطلبات إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
20/12/2022