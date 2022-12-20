مدة الفيديو 43 minutes 26 seconds 43:26

الحصاد (2022/12/19)

تناولت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2022/12/19) المواضيع التالية: – الأوروبيون يتجاوزون الخلاف ويتفقون على سقف لأسعار الغاز. – عشرات المسيّرات الروسية تضرب العاصمة الأوكرانية.