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مدة الفيديو 43 minutes 26 seconds
43:26
الحصاد (2022/12/19)
تناولت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2022/12/19) المواضيع التالية: – الأوروبيون يتجاوزون الخلاف ويتفقون على سقف لأسعار الغاز. – عشرات المسيّرات الروسية تضرب العاصمة الأوكرانية.
20/12/2022
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