بحماس أنساهم سنوات الحرب.. هكذا تابع أهالي تعز اليمنية مونديال قطر

مع أجواء المونديال حول العالم، شهدت مدينة تعز باليمن متابعة الآلاف لمباريات كأس العالم في قطر. الأجواء المونديالية الجميلة بحماستها أنست اليمنيين سنوات طويلة من الحرب.