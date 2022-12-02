مدة الفيديو 58 minutes 18 seconds 58:18

الحصاد (2022/12/1)

تابع جلال شهدا في الحصاد (2022/12/1) المواضيع التالية: – لافروف يقول إن واشنطن حولت أوكرانيا إلى تهديد وجودي لبلاده. – أنقرة تكثف استهداف مواقع في أرياف حلب والحسكة والرقة.