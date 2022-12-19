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غسل الأموال يُشعل أسعار العقارات بالعاصمة العراقية

قال متعاملون في سوق العقارات بالعاصمة العراقية إن الارتفاع الحاد للأسعار في عدد من الأحياء وسط بغداد يرجع إلى زيادة عمليات غسل الأموال.