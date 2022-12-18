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الحصاد (2022/12/17)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2022/12/17) المواضيع التالية: تواصل فرز الأصوات في أول انتخابات تشريعية منذ إجراءات الرئيس التونسي. باخموت.. جبهة مشتعلة في الشرق الأوكراني.