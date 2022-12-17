مدة الفيديو 08 minutes 13 seconds

من المحرقة إلى الهدم المتواصل.. لماذا تستهدف إسرائيل دوما الفلسطينية؟

من المحرقة إلى الهدم المتواصل.. لماذا تستهدف إسرائيل دوما الفلسطينية؟
17/12/2022