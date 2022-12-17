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مدة الفيديو 02 minutes 12 seconds
02:12
أزعجه خبر تتبع طائرته الخاصة.. مالك تويتر يوقف حسابات صحفيين دون سابق إنذار
أثار مالك منصة تويتر إيلون ماسك الجدل السياسي والإعلامي الأميركي بقوة، حيث أوقف حسابات صحفيين أميركيين دون سابق إنذار.
17/12/2022
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