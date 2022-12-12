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تصاعد التوتر بعد هجمات على الشرطة في شمال كوسوفو

تصاعد التوتر في شمال كوسوفو بعد أن تبادل مجهولون إطلاق النار مع شرطة الإقليم وألقوا قنبلة صوتية على شرطيَين من بعثة الاتحاد الأوروبي.