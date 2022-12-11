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الحصاد (2022/12/10)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2022/12/10) المواضيع التالية: – تصاعد الاتهامات الغربية لإيران بإمداد روسيا بطائرات مسيرة تستخدم في حرب أوكرانيا. – مفاوضات عاجلة بشأن سقف أسعار الغاز.
11/12/2022