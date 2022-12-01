بالأرقام.. تعرف على مترو الدوحة وتكلفة إنشائه

أسهم مترو الدوحة في توفير شبكة نقل عصرية تربط بين أهم الوجهات الرئيسية في المدينة وضواحيها، مما سهل تنقل مشجعي كأس العالم إلى مختلف الملاعب التي تشهد البطولة.