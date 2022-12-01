مدة الفيديو 58 minutes 28 seconds

الحصاد (2022/11/30)

تناولت فدى باسيل في الحصاد (2022/11/30) المواضيع التالية: واشنطن تقول إن موسكو دمرت ثلث البنية التحتية الأوكرانية. تركيا تؤكد جاهزية قواتها لشن عملية عسكرية برية شمالي سوريا.
1/12/2022