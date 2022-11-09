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انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي

انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هي انتخابات تُجرى بعد سنتين من انتخاب الرئيس، وتسمح بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ.
9/11/2022