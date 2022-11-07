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موجة جفاف غير مسبوقة تشهدها أوروبا منذ قرون

أعلنت الأمم المتحدة أن درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت بأكثر من ضعفي المعدل العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهي وتيرة تعد الأسرع على مستوى قارات العالم.
7/11/2022