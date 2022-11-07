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مطالبات بمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة

أقيم في كنيسة اللقاء في القدس المحتلة قداس لشيرين أبو عاقلة بعد مضي نصف عام على اغتيالها، يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود لتحقيق العدالة لشيرين من أجل محاسبة الجناة.