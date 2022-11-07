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التصحر وتدهور الأراضي الزراعية في الأردن

يزحف التصحر على مساحات كبيرة من أراضي الأردن، لكن ثمة مشاريع لتغيير مسار هذه الظاهرة الخطيرة في البلاد التي تعتبر من المناطق الجافة جدا في العالم.