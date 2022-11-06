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مدرسة مكتفية ذاتيا في تونس

في تونس التي يعاني فيها التعليم من ارتفاع نسبة التسرب المدرسي، وجد أحد المهتمين بحقل التعليم الحل في المدرسة المكتفية ذاتيا، حيث التلاميذ يأكلون ما يزرعون. فما القصة؟