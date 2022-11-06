مدة الفيديو 01 minutes 08 seconds

مدرسة مكتفية ذاتيا في تونس

في تونس التي يعاني فيها التعليم من ارتفاع نسبة التسرب المدرسي، وجد أحد المهتمين بحقل التعليم الحل في المدرسة المكتفية ذاتيا، حيث التلاميذ يأكلون ما يزرعون. فما القصة؟
6/11/2022