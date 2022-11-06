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مخيم سوري.. طفلة تعلم أطفال المخيم القراءة والكتابة

تعلم طفلة سورية في أحد مخيمات النزوح أقرانها من الطلاب القراءة والكتابة، وقد حوّلت إحدى الخيم إلى صف دراسي، وذلك لعدم وجود مدرسة في المخيم.