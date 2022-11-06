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كاميرا الجزيرة ترصد آثار القصف الروسي على باخموت في دونباس

يوصف محور مدينة باخموت الإستراتيجية بأنه أعنف جبهات القتال في إقليم دونباس. وقد تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى مشارفها.