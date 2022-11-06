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كأس العالم قطر 2022.. ترقب وتفاعل للجماهير العراقية

ينتظر عشاق الكرة المستديرة بداية كأس العالم قطر 2022 على أحر من الجمر، نتعرف في التقرير على تفاعل وترقب الجماهير العراقية لهذا الحدث الكبير.