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طالبو لجوء عالقون على متن سفن في البحر المتوسط.. ما مصيرهم؟

نحو ألف طالب لجوء تقطعت بهم السبل على متن عدة سفن وسط البحر المتوسط، هذا العدد الكبير أصبح مصيرهم مجهولا بعد رفض كل موانئ أوروبا استقبالهم.
6/11/2022