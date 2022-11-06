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جدل وترقب بشأن إدارة منصة تويتر الجديدة

يتواصل الجدل بشأن تأثيرات غياب ضبط القيم التي قامت عليها منصة تويتر، وبشأن المحتوى والمعلومات المضللة قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.