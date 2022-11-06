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الحصاد (2022/11/5)

تابع زين العابدين توفيق في الحصاد (2022/11/5) المواضيع التالية: – القوات الروسية والأوكرانية تتبادلان القصف بالمدفعية الثقيلة جنوب شرقي أوكرانيا. – طهران تقر بتزويد موسكو بطائرات مسيرة.
6/11/2022