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الجزيرة ترصد آثار القصف الصاروخي على دونيتسك

قالت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية قصفت أحياء غربي وجنوبي دونيتسك بصواريخ هيمارس أميركية الصنع وصواريخ غراد، ما أدى إلى إصابة مدنيين.
6/11/2022