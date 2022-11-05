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مظاهرات لأنصار عمران خان للتعبير عن غضبهم من تعرضه لمحاولة اغتيال

تظاهر أنصار رئيس الحكومة السابق عمران خان تعبيرا عن غضبهم لتعرضه لمحاولة اغتيال، في حين اتهم خان 3 من كبار مسؤولي الدولة بالتخطيط لقتله.
5/11/2022