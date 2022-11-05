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عبارة عنصرية تحت قبة البرلمان الفرنسي تذكي الجدل بين نوابه

أثار نائب من أقصى اليمين غضب عدد من نواب البرلمان الفرنسي، بعد أن تفوه بعبارة اعتُبرت عنصرية تجاه نائب من اليسار ذي أصول أفريقية.
5/11/2022