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زعيم الجمهوريين ماكارثي: لن نوفر شيكا على بياض لأوكرانيا

هدد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي بأن المجلس تحت رئاسته لن يوفر شيكا على بياض لمساعدة أوكرانيا.