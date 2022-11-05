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تطورات الحرب في أوكرانيا

تسارعت التطورات العسكرية على الأرض في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، حيث قالت القوات الأوكرانية إنها أسقطت مروحيتين عسكريتين روسيتين في مدينة خيرسون، واستهدفت مستودع أسلحة،
5/11/2022