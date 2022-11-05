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الحصاد (2022/11/4)

تناول محمد كريشان في “الحصاد” العديد من المواضيع منها: – عمران خان يتهم مسؤولين حكوميين بالضلوع في محاولة اغتياله. – الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية في غزة.