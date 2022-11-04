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الحصاد (2022/11/3)

تابع جلال شهدا في الحصاد (2022/11/3) المواضيع التالية: – مخيم جنين على وقع اقتحام جديد. – فشل محاولة لاغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
4/11/2022