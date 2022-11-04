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احتفال طلابي بنكهة المونديال في الدوحة

أتيحت الفرصة لعدد من طلاب المدارس الدولية والحكومية في الدوحة للمشاركة في أجواء تحضيرات كأس العالم قطر 2022، وذلك بهدف تعزيز شغفهم تجاه كأس العالم.