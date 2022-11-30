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مدينة لوسيل.. الحداثة والاستدامة في قطر

نتعرف في هذا العرض على مدينة لوسيل؛ الممتدة على مساحة 38 كيلومترا مربعا، وتضم 19 منطقة تتنوع بين سكنية وترفيهية وتجارية، بالإضافة إلى مرافق ومنشآت الضيافة والسياحة.