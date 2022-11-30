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الحفاظ على الخط العربي في المغرب

لطالما كان الخط العربي أحد الفنون التي تقاوم الوقوع في براثن النسيان، إلا أنه يعود اليوم للتوهج والانتشار بفضل جهود من خطاطين عرب يكافحون لانتشاله من قائمة الفنون المنسية.