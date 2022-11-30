مدة الفيديو 02 minutes 21 seconds

الحفاظ على الخط العربي في المغرب

لطالما كان الخط العربي أحد الفنون التي تقاوم الوقوع في براثن النسيان، إلا أنه يعود اليوم للتوهج والانتشار بفضل جهود من خطاطين عرب يكافحون لانتشاله من قائمة الفنون المنسية.
30/11/2022