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حروف الخط العربي تتناغم مع أوتار العود

تناغم غير مألوف بين ريشة الخطاط وأوتار العود تبدع على الورق لوحة أبجدية في لقاء فني بامتياز بين الفنان نصير شمة والخطاط التونسي نجا المهداوي في برلين.