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الحصاد (2022/11/28)

تابعت سلمى الجمل في الحصاد (2022/11/28) المواضيع التالية: – تركيا تكثف قصفها لمواقع فصائل كردية في الشمال السوري. – انتهاء هجوم مسلحي حركة الشباب في فندق قرب القصر الرئاسي بمقديشو.