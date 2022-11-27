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صناعة الحلي في السودان.. عراقة وتجديد

في السودان فنون صناعة الحلي تواجه رياح الحداثة والتقليد، رغم أنها تشكل سمة تراثية لا غنى عنها في حفلات الزفاف.
27/11/2022