مدة الفيديو 02 minutes 07 seconds 02:07

صناعة الحلي في السودان.. عراقة وتجديد

في السودان فنون صناعة الحلي تواجه رياح الحداثة والتقليد، رغم أنها تشكل سمة تراثية لا غنى عنها في حفلات الزفاف.