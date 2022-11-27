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انتقاد قرار حزب إنصاف سحب نوابه من البرلمانات المحلية في باكستان

انتقدت أحزاب وقوى سياسية باكستانية قرار حزب إنصاف سحب نوابه من البرلمانات المحلية في الأقاليم الأربعة التي تشكل الفدرالية الباكستانية.
27/11/2022