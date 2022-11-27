مدة الفيديو 57 minutes 37 seconds 57:37

الحصاد (2022/11/26)

تابع حسن جمول في الحصاد (2022/11/26) المواضيع التالية: – أردوغان يؤكد إصرار أنقرة على تأمين حدودها الجنوبية بشكل كامل. – القوات الانفصالية في دونيتسك تقول إنها توسع سيطرتها في الإقليم.