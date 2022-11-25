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سلاح الجو التركي يكثف غاراته على مناطق بشمال سوريا

كثف سلاح الجو التركي خلال الساعات الماضية قصفه على مناطق في المالكية والقامشلي والحسكة وعين العرب ودير الزور في شمال سوريا.