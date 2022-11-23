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الحصاد (2022/11/22)

تناول حسن جمّول في نشرة “الحصاد” مواضيع عدة منها: في تأكيد على هجوم بري مرتقب في الشمال السوري.. أردوغان يقول إن تركيا ستهاجم ما وصفها بمواقع الإرهابيين بدبابات وجنود.