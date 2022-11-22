إيران.. ماذا بعد رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم؟

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي شروع بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% بمجمع فوردو. مضيفا أنّ قرار مجلس محافظي الوكالة الأخير لن يغيّر شيئا في البرنامج النووي الإيراني.