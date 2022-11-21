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عائدات الفيفا من تنظيم بطولات كأس العالم

تمثل بطولة كأس العالم التي تنظم مرة كل 4 أعوام أحد أهم إيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومعظم هذه العائدات من حقوق البث التلفزيوني والتسويق والتذاكر.